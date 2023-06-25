نائب محافظ البحيرة: تكلفة محطة صرف صحي بدر بلغت 207 ملايين جنيه

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لهما جولتهم اليوم بمركز ومدينة بدر، مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بدر بطاقة 10 آلاف م3/ يوم بتكلفة تقديرية 207 ملايين جنيه.

مكونات محطة صرف صحي بدر

يذكر أن محطة معالجة الصرف الصحي تتكون من من «السور، أحواض التجفيف، أحواض SBR، حوض تلامس الكلور، المدخل والمصافي، مبنى الكلور، خزان تركيز الحمأة، مبنى نوافخ الهواء، المبنى الإداري والمعمل، المحولات، المولدات، المرشحات، المخزن والورشة الموقع العام، خط السيب النهائي».

وأوضحت« بلبع »على أن هذا المشروع يخدم 150 ألف نسمة بمدينة بدر وقرية عمر مكرم، كما جرى الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 99 % للأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية وجارى التشغيل التجريبي.

محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار

كما تفقدوا محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه ويتكون المشروع من 2 محطة رفع «محطة رئيسية + محطه فرعية» و3 خط طرد أقطار 630 مم و450 مم بإجمالي أطوال 4.5 كم وشبكات انحدار أقطار من 800 مم حتى 200 مم بإجمالي أطوال 60 كم.

نسبة تنفيذ مشروع محطة الرفع

وبلغت نسبة التنفيذ للمشروع 90 % لمحطة الرفع الرئيسية، و99 % لمحطة الرفع الفرعية ونسبة 98 %، لخط الطرد الرئيسي قطر 630 مم ونسبة 90 % لخط الطرد الفرعي قطر 450 مم.

وتشير نائب محافظ البحيرة، أن ما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية من مشروعات قومية وتنموية في ظل القيادة الحكيم الجمهورية فاق بكثير ما كان يتطلب تحقيقه عقوداً كاملة من السنين بسواعد المصريين وقوة إرادتهم التي تسعى للبناء والتنمية وتحقيق مستقبل مشرق وواعد لأبنائنا.

وذكرت نائب محافظ البحيرة أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطوراً كبيراً إتساقاً مع توجه الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية نظراً لما يمثله من أولوية ملحة.