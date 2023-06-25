هندوراس تفرض حظرا للتجوّل في مدينتين بعد موجة عنف حصدت 22 قتيلا

كشفت حكومة هندوراس، مساء اليوم الأحد، عن فرض حظر للتجول في مدينتين شمالي البلاد، عقب مصرع 22 شخصاً بالرصاص، يوم أمس السبت، في هجمات متفرقة بالدولة الواقعة ضمن أمريكا الوسطى.

إعلان حظر تجوال فوري

وأعلنت رئيسة هندوراس، زيومارا كاسترو، على «تويتر»، فرض حظر تجول فوري لمدة 15 يوماً في «تشولوما»، بين 9 مساء و4 صباحاً بالتوقيت المحلي، مع حظر التجول في مدينة «سان بيدرو سولا» اعتباراً من الرابع من يوليو.

مداهمات واعتقالات

وأضافت: «الأجهزة المعنية شرعت في عمليات عدة، ومنها مداهمات واعتقالات وإقامة نقاط تفتيش، وتعرض الحكومة مكافأة نقدية تفوق 32 ألف دولار لمن يساعد في التعرف على مرتكبي أعمال العنف في تشولوما».

قتلى وإصابات

بدوره أوضح المسؤول في المكتب الصحافي للشرطة، إدجاردو باراهونا، أن مسلحين فتحوا النار، مساء السبت، على قاعة للبلياردو في حي بمدينة تشولوما الصناعية شمالي البلاد، مما أودى بحياة 11شخصاً وإصابة ثلاثة، في الوقت الذي توفى نحو 11 شخص في هجمات متفرقة بمنطقة فالي دي سولا الشمالية.