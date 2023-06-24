أشرف زكي: الفنانون والمثقفون كانوا الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانين والمثقفين كانوا الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو 2013، موضحا أن هذه الفترة شهدت التفافا كبيرا من الفنانين لدعم الدولة وإنقاذها من براثن الإخوان.

أشرف زكي: ثورة 30 يونيو من أفضل الأيام

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أيام ثورة 30 يونيو من أفضل وأعظم الأيام التي مرت بها مصر، لافتا إلى أن الدولة نجحت من خلال جيشها في عبور الأزمة.

أشرف زكي: ما يحدث في مصر من الخيال

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أن ما يحدث في مصر من الخيال، لافتا إلى أن هناك بنية تحتية قوية تشهدها الدولة المصرية: «كنت في سوهاج وكانت حاجة من الخيال وتطوير، بقول للناس اطمنوا على بلدكم».

وأوضح أن هناك تطويرا كبيرا تشهده المحافظات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات.