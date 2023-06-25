تخصيص 232 رأس ماشية و 11 طن لحوم لغير القادرين بمناسبة العيد بالمنوفية

قال إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية، إنه جرى الانتهاء من خطة استعدادات المديرية لعيد الأضحى التي شملت استهداف الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا، وأبناء مؤسسات الرعاية من دور كريمي النسب ورعاية الأحداث بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية.

استعدادات مديرية التضامن بالمنوفية لعيد الأضحى

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في بيان له، أنه جرى تخصيص 232 رأس ماشية و11 طن لحوم إطعام،وتم تخصيص مبلغ مليون و200 ألف جنيه مساعدة للأسر، ومن بين استعدادات مديرية التضامن بالمنوفية، أنه جرى إقامة معارض الملابس المجانية وتوزيع 3 آلاف قطعة ملابس.

وكانت مديرية التضامن رفعت درجة الاستعداد لعيد الأضحى بالإدارات الاجتماعية لتعظيم المساعدات العينية والمالية للأسر لإدخال البهجة عليهم في العيد، وتم توجيه كل مؤسسات الرعاية بإدخال البهجة على الأبناء.

تخصيص 277 ألف جنيه عيدية

وأشار إلى أنه جرى تخصيص مبلغ 277 ألف جنيه من الوزارة كعيدية للأبناء، منها ألف جنيه للأبناء أقل من 18 سنة بحسابه البريدي، وألفان جنيه للابن أكبر من 18 سنة.

وأوضح أن هناك تعاونا مع كافة الأجهزة التنفيذية بفتح كافة المتنزهات لاستقبال أبناء مؤسسات الرعاية ومشاركتهم فرحتهم بالعيد وكذلك تنظيم الرحلات لهم.