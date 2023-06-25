أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية.. تجهيز 27 ساحة

انتهت مديرية الأوقاف من تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية، مع اقتراب الاحتفال بالعيد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان أماكن الساحات والمساجد في جميع مراكز وقرية الإسماعيلية والمساجد التي تتضمن بعض الساحات للتسهيل على المواطنين وأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية.. ساحات المساجد

وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية في الساحات التابعة للمساجد وامتدادها وعددها 27 ساحة تضمنت في مدينة الإسماعيلية كل من «ساحة الصالحين أمام الموقف الجديد وساحة مسجد بدر الشيخ زايد وساحة أم القرى بميدان فوكس وساحة الله بقرية أبو عطوة وساحة الدوحة علي الطريق الدائري وساحة الجمعية الخيرية في شارع طنطا بمدينة حي السلام وساحة غويية في حي السلام وساحة مسجد الإسراء أمام نادي الشجرة وساحة عباد الرحمن في شارع الثلاثيني، وساحة مسجد الإيمان بالله في منطقة هدي شعراوي وساحة مسجد نور الإسلام أمام موقف الحكر الإسماعيلية وساحة مسجد علي عيد وساحة مسجد الرحمن في منطقة الخامسة وساحة معاذ بن جبل أمام الملاعب المفتوحة».

أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية في الساحات التابعة للمساجد في المراكز والقري تضمنت كل من ساحة مسجد عمر بن الخطاب البعالوة بمركز التل الكبير ومجمع البحر القرين في مركز التل الكبير وساحة مسجد التل الصغير بمركز التل الكبير وساحة مسجد أم القرى البكارشة في التل الكبير وساحة سيد المرسلين في المدينة الجديدة بمركز القنطرة شرق وساحة مسجد الخلفاء الراشدين في المدينة الجديدة القنطرة شرق.

أماكن صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية

كما شملت أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية كلا من ساحة مسجد التوفيق في مدينة المستقبل بمركز أبو صوير وساحة مسجد العمدة بأبو صوير البلد الكرايم في مركز أبو صوير، وساحة رست بور سعيد الصحراوي أمام المسجد في مركز أبو صوير وساحة مسجد المستقبل الجديد وساحة مسجد الرضوان خلف ديوان المحافظة الإسماعيلية وساحة مسجد الصفا في منطقة حي السلام الإسماعيلية وساحة مجمع الزهراء في حي أول الإسماعيلية.