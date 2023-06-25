كيفية استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين 2023.. طرق سهلة

لا تزال خدمة استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين 2023، مُعلقة في أذهان الكثير من المواطنين الذين يرغبون في إنهاء الإجراء الوثيقة الرسمية، حيث يمكن استخراج جواز السفر من منصة مصر الرقمية التي تقدم العديد من الخدمات الأخرى، عن طريق جهاز كمبيوتر، بطرق سهلة وبسيطة، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية طرق استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين 2023 من غير مشقة ولا تعب.

كيفية استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين 2023

الكثير من المواطنين يرغبون في إجراء عملية استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين 2023 من خلال موقع مصر الرقمية من هنــــا وأيضًا بوابة وزارة الداخلية، من خلال زيارة الموقع من هنــــا ، في ساعات قليلة، وعند عملية الدخول والضغط على دليل الخدمات الذي يظهر أمامك على شاشة الموقع الرسمي، وتتبع الخطوات بإختيار أيقونة الهجرة والجنسية ويتم تحويلك إلى موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

طرق سهلة في استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين 2023

أما الخطوة الثالثة التي يتطلب إجرائها هي إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا، وتقوم ببدأ في ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني، و تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه، ويتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين، ثم يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

عند إجراء عملية استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين 2023، لابد من وجود مستندات تساعدك في إنهاء الإجراءات، وهم:

1- تقديم بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

2- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

3- تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

4- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

5- بالنسبة للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

6- وفيما يخص الذكور: شهادة الموقف من التجنيد + 2 صورة.

7- بالنسبة المستندات المطلوبة للإناث: قسيمة زواج بالإضافة إلى 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

8- أما الأطفال يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للأب بالإضافة إلى 2 صورة.