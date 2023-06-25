«قنا الجديدة».. «جاد» حقق حلمه بالسكن في مكان «هادئ»

«الحلم تحول إلى حقيقة»، هذه العبارة تنطبق على مدينة قنا الجديدة التى أصبحت تحفة معمارية بالمبانى وعمارات الإسكان القومى والاجتماعى بها، فضلاً عن الخدمات المتوافرة، التى أسهمت فى زيادة عدد المقيمين فى المدينة، بسبب المقومات العديدة والهدوء الذى تتمتع به.

يقول أحمد جاد، أحد سكان قنا الجديدة، إن المدينة توافرت بها كل مقومات الحياة من وسائل انتقال، ومكتب بريد وبنوك حكومية افتتحت فروعها بالفعل، وشهر عقارى ومدارس بكل المراحل التعليمية ووسائل نقل فى الداخل وأخرى للنقل إلى مدينة قنا الأم والموقف.

وتابع فى حديث لـ«الوطن»، موضحاً أنه من أوائل من سكن مدينة قنا الجديدة منذ سنوات، مشيراً إلى أنه ارتاح نفسياً عندما انتقل للعيش فى وحدته السكنية فى الهدوء بعيداً عن الصخب فى المدينة الأم.

وأشار إلى أن المدينة تتمتع بخدمات تراعى الاشتراطات البيئية والصحية من حيث تصميم المبانى والمساحات الخضراء والأشجار التى تزين المدينة التى جعلتها مدينة مثالية لا يتمتع بها أى مكان فى المحافظة.

وقال عادل النجار، أحد سكان المدينة، إن مدينة قنا الجديدة هى المستقبل لكل أهالى قنا، موضحاً أن المدينة تتمتع بكل الخدمات وهذا ما يحتاجه الإنسان وأى مكان لكى تكون الحياة فيه طبيعية. وأشار إلى أن المجتمع الجديد يكون مثالياً لأن كل الناقلين إليه يريدون أن يعيشوا حياه مثالية، مشيراً إلى أن القائمين على جهاز مدينة قنا الجديدة يقومون بتوفير كل ما يحتاجه السكان.

وتقول ثريا محمد، من السكان، إنها منذ أن سكنت فى المدينة تتمتع بحالة نفسية طيبة بسبب الهدوء والمساحات الخضراء، والأجواء المثالية فى المدينة، مؤكدة أن كل الخدمات والمقومات موجودة، وأنها تذهب إلى عملها فى مدينة قنا الأم دون معاناة، وأن المواصلات متوفرة. وطالبت «ثريا» كل من يمتلك شقة أو مبنى سكنياً بالمدينة ولم يسكن به حتى اللحظة بأن يبادر بالانتقال إلى مدينة قنا الجديدة للاستمتاع بحياة أفضل.