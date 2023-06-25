اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «30 يونيو» تبني وتعمر المدن الجديدة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- «مصر والهند» ترفعان العلاقات إلى «شراكة استراتيجية»

- «السيسي» يتلقى دعوة من «مودي» للمشاركة في أعمال «قمة العشرين»: مستعدون للتعاون مع الرئاسة الهندية للمجموعة في مواجهة التحديات العالمية

- الطريق إلى الوطن والمستقبل

- «30 يونيو».. تبني وتعمر المدن الجديدة

- برعاية «السيسي».. انطلاق «100 يوم صحة»

- رئيس الوزراء يتفقد العيادات المجهزة للمبادرة: الحملة تُعزز الخدمات الصحية للفئات الأوْلى بالرعاية

- «عبدالغفار»: تُعظم كل المبادرات الرئاسية للصحة من رعاية المولود للمسنين

- «تاج الدين»: «فيروس سي» أثَّر على حياة المصريين.. والدولة نجحت في القضاء عليه

- التخطيط العمراني لمواجهة الزيادة السكانية يتصدر اهتمامات الدولة منذ 2014 باستراتيجية متكاملة.. وخبراء: التوسع العمراني يتيح فرصا للاستثمار والعمل

- مدن «الجيل الرابع» ليست رفاهية.. وخبير عقاري: صديقة للبيئة لاعتمادها على الطاقة الشمسية.. وبها مقومات جذب للسكان ومرتبطة بمشروعات كبرى

- «إسكان النواب»: العمران وعاء التنمية.. ومساحة المعمور تضاعفت بشكل غير مسبوق من 7% إلى 14%

- أساتذة اجتماع: مشروعات الإسكان تُحسِّن جودة الحياة وتحقق العدالة الاجتماعية.. وتنمي مشاعر المواطنة

- الأهلي يفاوض 3 لاعبين آخرين أبرزهم «أفشة».. وتحذيرات طبية للاعبين قبل عيد الأضحى

- والدة «مبابي» تتحالف مع ريال مدريد.. وباريس يطلب مقابلا ضخما.. و«الملكي» يواصل المفاوضات

- «الإنتاج الحربي»: إنشاء مصانع.. وتطوير مستمر

- تصنيع مُدرعات ورشاشات ومسدسات مُطورة وتحديث الذخائر.. والمساهمة فى «التنمية الشاملة»

- توجيه فائض الطاقة الإنتاجية للمشروعات القومية و18.9 مليار جنيه إيرادات الوزارة في 9 شهور

الصفحة الثانية

- تصعيد 2.5 مليون حاج إلى عرفات اليوم بينهم 50 ألف مصري

- تقديم 3 وجبات يوميا لـ16 ألفا من حجاج السياحة بمنى وعرفات.. ومضادات حرائق ومكيفات ومشروبات مثلجة بكل الخيام

- 3 مكاتب لتقديم الخدمات لـ8000 من حجاج المستوى الاقتصادي.. وتوجيهات بتطبيق جزاءات فورية على الشركات المخالفة

- «الثانوية العامة»: شكاوى من صعوبة «الكيمياء».. وفرحة بـ«الجغرافيا»

- وزير التعليم يوجه لجنة الخبراء بمراجعة أسئلة «الكيمياء» ونموذج إجابتها: سنتخذ الإجراء المناسب إذا اتضح أن هناك سؤالاً معامل صعوبته أكثر من المحدد له.. ومصدر: 70% من الأسئلة متوسطة و30% للمستويات العليا.. وضبط 5 حالات غش باستخدام المحمول

- انتهاء أعمال تجميع واختبار «سات 2».. و«وكالة الفضاء»: الإطلاق أكتوبر المقبل

- «المشاط»: التعاون مع الصين يعزز جهود توطين وتجميع وصناعة الأقمار الصناعية

الصفحة الثالثة

- التخطيط العمراني لمواجهة الزيادة السكانية يتصدر اهتمامات الدولة منذ 2014 باستراتيجية متكاملة

- «30 يونيو».. تبني وتعمر المدن الجديدة

- «قلب التنمية والعمران»

الصفحة الرابعة

- مدن «الجيل الرابع» ليست رفاهية.. وتهدف لتوزيع الزيادة السكانية وتضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية

- «فرج»: صديقة للبيئة لاعتمادها على الطاقة الشمسية.. وبها مقومات جذب للسكان ومرتبطة بمشروعات كبرى

- خبراء: لإتاحة السكن المناسب لمختلف المواطنين وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم

- «السيد»: المدن الجديدة تجاورها مناطق صناعية وبها بنية تحتية مؤهلة للاستثمار.. و«خليل»: يتوازى معها رفع كفاءة «القديمة».. وتوفر فرص عمل

- أستاذ «إدارة موارد»: مدن «الجيل الرابع» لها تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي المصري

الصفحة الخامسة

- أساتذة اجتماع: المدن الجديدة تحسن جودة الحياة.. وتحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين

- «عوض»: تُكسب المواطن قيماً اجتماعية راقية.. و«عز الدين»: الحياة الكريمة تنمي مشاعر المواطنة والانتماء

- المدينة تتمتع بخدمات تراعي الاشتراطات البيئية والصحية من حيث تصميم المباني والمساحات الخضراء

- «قنا الجديدة».. «جاد» حقق حلمه بالسكن في مكان «هادئ»

- رئيس الجهاز: المدينة تستوعب أكثر من 1.5 مليون نسمة بحلول 2050

- ابن الدقهلية: «إجراءات الشراء والتسلّم 4 شهور فقط»

- «سوهاج الجديدة»: «عمران» ألغى فكرة سفره إلى ليبيا وعمل وسكن بها.. «شغل وعيشة مرتاحة»

- «المنصورة الجديدة».. «المتولي» وزوجته قررا الانتقال لها بعد تقاعده عن العمل

- «مسعود»: العمران وعاء التنمية.. والمدن الجديدة خلقت مجتمعات متكاملة

- أمين سر «إسكان النواب»: مساحة المعمور تضاعفت بشكل غير مسبوق من 7% إلى 14%

الصفحة السادسة

- تصنيع مُدرعات ورشاشات ومسدسات جديدة ومُطورة وتحديث إنتاج الذخائر.. والمساهمة في «التنمية الشاملة»

- «الإنتاج الحربي»: إنشاء مصانع.. وتطوير مستمر

الصفحة السابعة

- برعاية «السيسي».. انطلاق «100 يوم صحة»

- رئيس الوزراء يتفقد العيادات المجهزة للمشاركة في المبادرة: الحملة تُعزز الاهتمام بالخدمات الصحية للفئات الأوْلى بالرعاية

- وزير الصحة: عيادات متنقلة في كل المحافظات بالقرى والنجوع لتقليل قوائم الانتظار وتقديم الخدمات الصحية والتوعية

- «عبدالغفار»: الهدف منها تعظيم كل المبادرات الرئاسية للصحة العامة من فيروس سي ورعاية المولود والأم إلى المسنين

- «تاج الدين»: الالتهاب الكبدي الفيروسي أثَّر على حياة المصريين واستنزف القطاع الصحي

- مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر نجحت في القضاء على «فيروس سي» بعدما كانت تتصدر الإصابات.. وعدد كبير من المرضى كانوا يجهلون إصابتهم قبل الفحص

- «100 مليون صحة» تشمل كافة الفئات العمرية.. وأكثر من 70 مليون مواطن تم إجراء الكشف الطبي عليهم و4 ملايين تلقوا العلاج.. ونسب الشفاء تتجاوز الـ97%

الصفحة الثامنة

- التجديد مطلوب

الأهلي يفاوض «أفشة وشريف ومتولي» للتجديد.. وتحذيرات طبية للاعبين قبل عيد الأضحى.. والفريق يتدرب اليوم دون راحة

- تحديد المصير الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة المحلة في الجولة 32 للدوري

- صدام قوي

«سيراميكا كليوباترا» يواجه «الاتحاد السكندري» في نصف نهائي كأس الرابطة.. والمصري يترقب

- خطة تخليص «مبابي».. والدة اللاعب تتحالف مع ريال مدريد.. وباريس يطلب مقابلا ضخما.. و«الملكي» يواصل المفاوضات