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اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «30 يونيو» تبني وتعمر المدن الجديدة

كتب:

أحمد شوقي
07:48 م | الأحد 25 يونيو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- «مصر والهند» ترفعان العلاقات إلى «شراكة استراتيجية»

- «السيسي» يتلقى دعوة من «مودي» للمشاركة في أعمال «قمة العشرين»: مستعدون للتعاون مع الرئاسة الهندية للمجموعة في مواجهة التحديات العالمية

- الطريق إلى الوطن والمستقبل

- «30 يونيو».. تبني وتعمر المدن الجديدة 

- برعاية «السيسي».. انطلاق «100 يوم صحة»

- رئيس الوزراء يتفقد العيادات المجهزة للمبادرة: الحملة تُعزز الخدمات الصحية للفئات الأوْلى بالرعاية

- «عبدالغفار»: تُعظم كل المبادرات الرئاسية للصحة من رعاية المولود للمسنين

- «تاج الدين»: «فيروس سي» أثَّر على حياة المصريين.. والدولة نجحت في القضاء عليه

- التخطيط العمراني لمواجهة الزيادة السكانية يتصدر اهتمامات الدولة منذ 2014 باستراتيجية متكاملة.. وخبراء: التوسع العمراني يتيح فرصا للاستثمار والعمل

- مدن «الجيل الرابع» ليست رفاهية.. وخبير عقاري: صديقة للبيئة لاعتمادها على الطاقة الشمسية.. وبها مقومات جذب للسكان ومرتبطة بمشروعات كبرى

- «إسكان النواب»: العمران وعاء التنمية.. ومساحة المعمور تضاعفت بشكل غير مسبوق من 7% إلى 14%

- أساتذة اجتماع: مشروعات الإسكان تُحسِّن جودة الحياة وتحقق العدالة الاجتماعية.. وتنمي مشاعر المواطنة

- الأهلي يفاوض 3 لاعبين آخرين أبرزهم «أفشة».. وتحذيرات طبية للاعبين قبل عيد الأضحى

- والدة «مبابي» تتحالف مع ريال مدريد.. وباريس يطلب مقابلا ضخما.. و«الملكي» يواصل المفاوضات 

- «الإنتاج الحربي»: إنشاء مصانع.. وتطوير مستمر

- تصنيع مُدرعات ورشاشات ومسدسات مُطورة وتحديث الذخائر.. والمساهمة فى «التنمية الشاملة»  

- توجيه فائض الطاقة الإنتاجية للمشروعات القومية و18.9 مليار جنيه إيرادات الوزارة في 9 شهور 

الصفحة الثانية

- تصعيد 2.5 مليون حاج إلى عرفات اليوم بينهم 50 ألف مصري

- تقديم 3 وجبات يوميا لـ16 ألفا من حجاج السياحة بمنى وعرفات.. ومضادات حرائق ومكيفات ومشروبات مثلجة بكل الخيام

- 3 مكاتب لتقديم الخدمات لـ8000 من حجاج المستوى الاقتصادي.. وتوجيهات بتطبيق جزاءات فورية على الشركات المخالفة

- «الثانوية العامة»: شكاوى من صعوبة «الكيمياء».. وفرحة بـ«الجغرافيا»

- وزير التعليم يوجه لجنة الخبراء بمراجعة أسئلة «الكيمياء» ونموذج إجابتها: سنتخذ الإجراء المناسب إذا اتضح أن هناك سؤالاً معامل صعوبته أكثر من المحدد له.. ومصدر: 70% من الأسئلة متوسطة و30% للمستويات العليا.. وضبط 5 حالات غش باستخدام المحمول

- انتهاء أعمال تجميع واختبار «سات 2».. و«وكالة الفضاء»: الإطلاق أكتوبر المقبل 

- «المشاط»: التعاون مع الصين يعزز جهود توطين وتجميع وصناعة الأقمار الصناعية 

الصفحة الثالثة

- التخطيط العمراني لمواجهة الزيادة السكانية يتصدر اهتمامات الدولة منذ 2014 باستراتيجية متكاملة

- «30 يونيو».. تبني وتعمر المدن الجديدة

- «قلب التنمية والعمران» 

الصفحة الرابعة

- مدن «الجيل الرابع» ليست رفاهية.. وتهدف لتوزيع الزيادة السكانية وتضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية

- «فرج»: صديقة للبيئة لاعتمادها على الطاقة الشمسية.. وبها مقومات جذب للسكان ومرتبطة بمشروعات كبرى

- خبراء: لإتاحة السكن المناسب لمختلف المواطنين وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم

- «السيد»: المدن الجديدة تجاورها مناطق صناعية وبها بنية تحتية مؤهلة للاستثمار.. و«خليل»: يتوازى معها رفع كفاءة «القديمة».. وتوفر فرص عمل

- أستاذ «إدارة موارد»: مدن «الجيل الرابع» لها تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي المصري

الصفحة الخامسة

- أساتذة اجتماع: المدن الجديدة تحسن جودة الحياة.. وتحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين

- «عوض»: تُكسب المواطن قيماً اجتماعية راقية.. و«عز الدين»: الحياة الكريمة تنمي مشاعر المواطنة والانتماء

- المدينة تتمتع بخدمات تراعي الاشتراطات البيئية والصحية من حيث تصميم المباني والمساحات الخضراء 

- «قنا الجديدة».. «جاد» حقق حلمه بالسكن في مكان «هادئ»

- رئيس الجهاز: المدينة تستوعب أكثر من 1.5 مليون نسمة بحلول 2050  

- ابن الدقهلية: «إجراءات الشراء والتسلّم 4 شهور فقط» 

- «سوهاج الجديدة»: «عمران» ألغى فكرة سفره إلى ليبيا وعمل وسكن بها.. «شغل وعيشة مرتاحة»

- «المنصورة الجديدة».. «المتولي» وزوجته قررا الانتقال لها بعد تقاعده عن العمل 

- «مسعود»: العمران وعاء التنمية.. والمدن الجديدة خلقت مجتمعات متكاملة

- أمين سر «إسكان النواب»: مساحة المعمور تضاعفت بشكل غير مسبوق من 7% إلى 14%

الصفحة السادسة

- تصنيع مُدرعات ورشاشات ومسدسات جديدة ومُطورة وتحديث إنتاج الذخائر.. والمساهمة في «التنمية الشاملة»

- «الإنتاج الحربي»: إنشاء مصانع.. وتطوير مستمر

الصفحة السابعة

- برعاية «السيسي».. انطلاق «100 يوم صحة»

- رئيس الوزراء يتفقد العيادات المجهزة للمشاركة في المبادرة: الحملة تُعزز الاهتمام بالخدمات الصحية للفئات الأوْلى بالرعاية 

- وزير الصحة: عيادات متنقلة في كل المحافظات بالقرى والنجوع لتقليل قوائم الانتظار وتقديم الخدمات الصحية والتوعية

- «عبدالغفار»: الهدف منها تعظيم كل المبادرات الرئاسية للصحة العامة من فيروس سي ورعاية المولود والأم إلى المسنين 

- «تاج الدين»: الالتهاب الكبدي الفيروسي أثَّر على حياة المصريين واستنزف القطاع الصحي 

- مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر نجحت في القضاء على «فيروس سي» بعدما كانت تتصدر الإصابات.. وعدد كبير من المرضى كانوا يجهلون إصابتهم قبل الفحص 

- «100 مليون صحة» تشمل كافة الفئات العمرية.. وأكثر من 70 مليون مواطن تم إجراء الكشف الطبي عليهم و4 ملايين تلقوا العلاج.. ونسب الشفاء تتجاوز الـ97%

الصفحة الثامنة 

- التجديد مطلوب

الأهلي يفاوض «أفشة وشريف ومتولي» للتجديد.. وتحذيرات طبية للاعبين قبل عيد الأضحى.. والفريق يتدرب اليوم دون راحة 

- تحديد المصير الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة المحلة في الجولة 32 للدوري 

- صدام قوي 

«سيراميكا كليوباترا» يواجه «الاتحاد السكندري» في نصف نهائي كأس الرابطة.. والمصري يترقب 

- خطة تخليص «مبابي».. والدة اللاعب تتحالف مع ريال مدريد.. وباريس يطلب مقابلا ضخما.. و«الملكي» يواصل المفاوضات

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بقلم أحمد شوقي