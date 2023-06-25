آراء المواطنين في الإسكندرية عن إنجازات 30 يونيو: لولاها كنا اتبهدلنا

نشرت قناة «DMC»، فيديو في إطار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، بعنوان: «آراء المواطنين في محافظة الإسكندرية عن إنجازات الرئيس السيسي بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو».

30 يونيو هي الأمان

وصف أحد الشباب ثورة 30 يونيو بأنها بداية النور، وأضافت إحدى الفتيات أن ثورة 30 يونيو هي الأمان الذي اختلف تماما عما كان يسبقها، ولفت أحد الأشخاص إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو أصبح هناك كباري وطرق.

لولاها كنا اتبهدلنا

وأشار أحد الأشخاص إلى أنه من إنجازات ثورة 30 يونيو الأمان مقارنة بالدول المحيطة بمصر، لافتا إلى أنه إذا لم تحدث الثورة لكانت البلاد ضاعت كلها، ولم يكن يستطع أحد السير في الشوارع بأمان، «لولاها كنا اتبهدلنا».