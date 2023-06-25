أماكن صلاة عيد الأضحى في بورسعيد.. 11 ساحة وإعلان حالة الطوارئ 

أعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن صلاة عيد الأضحى في بورسعيد ورفع حالة الطوارئ في جميع المساجد إلى الدرجة القصوى لتعقيم وتطهير المساجد وساحات صلاة عيد الأضحى، مع اقتراب حلول العيد وبحق المواطنين عن أماكن صلاة عيد الأضحى في بورسعيد.

أماكن صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

وقال الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة بورسعيد، في بيان صحفي إن المديرية استعدت بشكل كامل لعيد الأضحى المبارك وأعلنت عن أماكن صلاة عيد الأضحى في بورسعيد لتضم 11 ساحة موزعة على جميع أرجاء المحافظة.

وأضاف وكيل أوقاف بورسعيد أن الساحات هي: «ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، وساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، وساحة مسجد السلام بحي الشرق، وساحة المعمورة بطرح البحر، وساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، وساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، وساحة مسجد الرزاق بالزهور، وساحة مسجد الحسين بحي المناخ، وساحة مسجد دار السلام بالتصنيع بحي الضواحي، وساحة مسجد حمدي تمام علي الشاطئ بمنطقة السواحل، وساحة مسجد الشبان المسلمين».

تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

وقال وكيل وزارة الأوقاف في بورسعيد، إن المديرية أنهت تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في بورسعيد وتعقيم وتطهير كل الأماكن استعدادا لصلاة عيد الأضحى صباح الأربعاء المقبل.

وأضاف أنه جرى توفير مصليات للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أو الساحات المقررة لمنع تداخل الصفوف مع توفير واعظات معينات ومعتمدات من الأوقاف خلال أداء الصلاة.

وأكد الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة أوقاف بورسعيد تم إعداد وتجهيز أمام وخطيب لجميع الأماكن المقرر صلاة العيد بها وتجهيز أخر بديل تحسبا لأي طارئ لأي منهم.