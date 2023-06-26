استكمال تصوير «أولاد حريم كريم» في شرم الشيخ بعد توقفه عدة أيام

يستكمل صناع وأبطال فيلم أولاد حريم كريم تصوير مشاهد فيلمهم الجديد في مدينة شرم الشيخ خلال الساعات المقبلة، ولذلك لضمان انتهائه مبكرا لعرضه مع نهاية العام الجاري.

الفيلم من بطولة مصطفى قمر

كان الفيلم قد توقف عدة أيام، بسبب إصابة الفنان مصطفى قمر خلال التصوير، بسبب مشهد جمعه مع الفنان خالد سرحان.

الفيلم كان قد شهد خلال الأيام الماضية تصوير مشاهد الفنانة ريهام عبد الغفور التي تشارك كضيفة شرف خلال احداث الفيلم الجديد حيث انها اعتذرت فى البداية عن المشاركة

مصطفى قمر يؤجل تصوير الفيلم بسبب مشهد مع خالد سرحان

وكان مصطفى قمر نشر صورة توضح إصابته في عينه، عبر حسابه موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقًا: أنا كويس يا جماعة دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس إحنا هنتوقف 3 أيام عن تصوير أولاد حريم كريم لغاية ما عيني تخف دعواتكم.

والفيلم من تأليف زينب عزيز، وتحت قيادة المخرج علي إدريس