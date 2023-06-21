أول صورة من كواليس مشهد إصابة مصطفى قمر بـ«أولاد حريم كريم»

حصلت «الوطن» على أول صورة من كواليس المشهد الذي جمع خالد سرحان بمصطفى قمر من فيلم أولاد حريم كريم، والذي تسبب في إصابة الأخير بعينه بعد تعرضه للكمة من الأول.

وكشف مصدر لـ«الوطن»، أن المشهد كان يستوجب توجيه خالد سرحان لكمة في وجه مصطفى قمر، وجرى الاتفاق أن تتم الضربة بتكنيك معين، ولكن اللكمة جاءت في وجه مصطفى قمر وتسببت في إصابته، وفقاً لكلام المصدر.

مصطفى قمر يطمئن جمهوره عليه

وكان مصطفى قمر، أعلن خبر إصابته عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، إذ نشر صورته بعد الإصابة، وعلق عليها: «أنا كويس يا جماعة دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس إحنا هنوقف 3 أيام عن تصوير فيلم حريم كريم لغاية ما عيني تخف دعواتكم».

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد؛ بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندي مراد، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وانضمت مؤخرا للفيلم أحد أبطال الجزء الأول وهي ريهام عبد الغفور والتي أعلن مصطفى قمر عن انضمامها منذ قليل.