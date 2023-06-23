معلومات عن فيروس أوز بعد وفاة أول حالة في العالم.. لا يوجد لقاح مضاد

أفادت تقارير لوسائل إعلامية يابانية، اليوم الجمعة، عن وفاة أول امرأة بسبب إصابتها بفيروس أوز في إحدى محافظات شمال شرقي طوكيو.

وفاة أول حالة بفيروس أوز

وقالت السلطات إن امرأة في السبعينات من عمرها، توفيت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس أوز في محافظة إيباراكي شمال شرقي طوكيو، وهو ما يجعلها أول حالة عالميًا تصاب بهذه العدوى التي ينقلها القراد، وفق وكالة الأنباء اليابانية «كيودو».

وتم اكتشاف هذا الفيروس للمرة الأولى في البلاد عام 2018، وقد كانت الحالات المصابة في الحيوانات ولم يكن هناك دليل على أنه يمكن أن يصيب البشر، لكن تم تأكيد أن هذا الفيروس يصيب الإنسان أيضا.

وتم اكتشاف حالة المرأة المسنة في صيف 2022، بعد أن ظهرت عليها أعراض ارتفاع شديد لدرجة حرارة الجسم «الحمى»، والتعب البدني، وتم تشخيصها في البداية بأنها حالة مصابة بالتهاب رئوي، لكن سرعان ما ساءت حالتها وتم نقلها للمستشفى، ليتم الكشف عن وجود قرادة محتقنة أعلى فخذها الأيمن، وفق حكومة المحافظة ووزارة الصحة.

وبعد معاناة داخل المستشفى توفيت المرأة السبعينية نتيجة التهاب عضلة القلب، بعد 26 يوما من دخولها المستشفى.

معلومات عن فيروس أوز

وبحسب المعهد الوطني للأمراض المعدية، فإن فيروس أوز ينتقل عن طريق حشرة القراد التي تنتشر وتعيش في المناطق العشبية، وهي ليست بالضرورة قاتلة أو مميتة، ولا يزال العالم يحتاج لمزيد من الدراسات والأبحاث حول هذا الفيروس، لاسيما مع وجود الكثير من الأنواع من المناطق اليابانية.

تتضمن آثار لدغات فيروس أوز، ارتفاع درجات الحرارة، التعب، الصداع، ومع تصاعد الحالة المرضية، قد يواجه المصاب صعوبة في التنفس، وتورم الأطراف.

وحتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس أوز، على الرغم من أنه تم العثور على أجسام مضادة للفيروس في القرود البرية والخنازير والغزلان في محافظة تشيبا بالقرب من طوكيو، حتى إن هناك بعض البشر تحتوى أجسادهم على مضادات للفيروس، لكن الأمر لا يزال قيد الدراسات والأبحاث العلمية.

ونصح مسؤول بوزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، المواطنين بضرورة تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم عند دخول المناطق العشبية حتى لا تتعرض للدغة هذه القرادة، موضحًا أنه الإجراء الوحيد المتاح حاليا للوقاية من فيروس أوز حتى الآن، وفق وكالة الأنباء اليابانية.