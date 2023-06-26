المعهد الفني للتمريض أبرز بدائل الثانوية العامة بالإسكندرية.. اعرف الشروط

أعلن المعهد الفني للتمريض بالمنتزه التابع لوزارة الصحة والسكان بنظام الخمس سنوات، عن فتح باب القبول لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وذلك لمن يستوفوا الشروط والمستندات المطلوبة، واستيفاء الإقرارات اللازمة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التقديم في المعهد الفني للتمريض بالمنتزه الذي يعد أحد بدائل الثانوية العامة، وذلك وفقا للإعلان الرسمي من إدارة المعهد.

شروط القبول

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- القبول من الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية فقط.

- إعدادية حديثة العام الحالي فقط.

- القبول من أبناء محافظة الاسكندرية فقط، ولا يقبل من خارجها.

- القبول من أعلى المجاميع المتقدمة.

- ألا تكون الطالبة متزوجة، وألا تتزوج خلال فترة الدراسة.

- اجتياز الاختبارات النفسية والطبية والقدرات، والمقابلة الشخصية.

- الموافقة على التكليف، والتوزيع وفقا لحاجة وزارة الصحة والإسكان.

الأوراق المطلوب إرفاقها بكراسة الشروط

- صورة الشهادة الإعدادية.

- بيان نجاح معتمد ومختوم للصف السادس الابتدائي وللصفين الأول والثاني الإعدادي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- عدد 5 صور شخصية حديثة.

- صورة شهاده الميلاد.

- صورة بطاقة ولي الأمر (الأب – الأم).

- شهادة حسن سير وسلوك.

جميع الأصول يتم تقديمها عقب إعلان قبول الطالب.

مقر المعهد الفني للتمريض

يوجد مقر المعهد الفني للتمريض بالمنتزة الكائن بميدان الاصلاح أمام آخر بوابة للمعمورة الشاطئ - امتداد شارع مصطفى كامل في اتجاه الملاحة بجوار المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا.