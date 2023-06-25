وزير خارجية أمريكا: الأزمة في روسيا كشفت عن تصدع بنظام بوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الأزمة في روسيا كشفت عن تصدعات حقيقية في نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبينا أن التمرد المسلح تحدٍ مباشر لسلطة بوتين ويثير أسئلة حقيقية بشأن القيادة الروسية.

بايدن لم يحاول التواصل مع بوتين

وأضاف «بلينكن» بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأحد: «الأحداث الأخيرة في روسيا شأن داخلي ودعمنا لأوكرانيا مستمر، ومن المبكر الحديث عن مستقبل عناصر فاغنر، ولم نر بعد الفصل الأخير من قصة تمرد فاجنر على روسيا، كما أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لم يحاول التواصل مع بوتين، وقد بحثت مع المسؤولين في بكين ملف القاعدة العسكرية الصينية في كوبا، والأزمة في روسيا قد تستمر لأسابيع أو أشهر».