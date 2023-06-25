«الرعاية الصحية»: رفع درجة الاستعداد القصوى بمنشآت الهيئة قبل عيد الأضحى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أنّه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها، ووحدات ومراكز طب الأسرة، بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء».

جداول الأطباء والتمريض

وتابع بيان الهيئة، أنّه جرى تنظيم جداول الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.

وجرى متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأي إخطارات بالطوارئ، وجرى التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة المياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

غرفة طوارئ

وأشارت الهيئة، إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة، وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وجرى التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الاسعاف المصرية على مدار الساعة.

وأكدت على إدارة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.

وأوضحت الهيئة في خطتها للتأمين الطبي، استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات الأربع، وتقديم الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ بوحدات ومراكز صحة الأسرة على مدار 12 ساعة يوميًا، فضلًا عن استمرار إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج بالمنشآت المخصصة لذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل، واستمرار وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات في تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفال بالأعياد.

ونوه بيان الهيئة، بتشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتة إلى تكثيف المرور على منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الاحتفالات بالأعياد.