«الباروكي» يحصد أول بطولة العالم للسباحة: تفوقت على أبطال من 38 دولة

قال سيد الباروكي بطل العالم في السباحة وبطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن حصوله على المركز الأول، في بطولة العالم للسباحة والتي تستضيفها مصر هو رقم قياسي جديد يسجل باسم «أم الدنيا».

وأضاف «الباروكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سجل رقمين قياسيين، الأول في سباحة مسافة 400 متر بفارق 9 ثوانٍ عن المركز الثاني وسباحة مسافة 800 متر بفارق 17 ثانية عن المركز الثاني.

الباروكي: حققت رقمين قياسيين

وقال السباح العالمي سيد الباروكي إنه تفوق في بطولة العالم للسباحة بزعانف المونو رقم 18 والتي استضافتها مصر بمجمع حمامات السباحة الأوليمبي باستاد القاهرة في الفترة من 25 حتى 27 يونيو على 38 متسابقا من دول مختلفة.

وضمت بطولة العالم للسباحة 26 سباقا للفردي مقسمة إلى 13 سباقا للشباب و13 سباقا للبنات بالإضافة إلى 6 مسابقات تتابع.

وضمت البطولة مشاركات من فرنسا، إستونيا، اليونان، ألمانيا، المجر، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازخستان، الكويت، المغرب، كوريا الجنوبية، الصين، ماليزيا، بولندا.

كما ضمت مشاركات من: الجزائر، أستراليا، بلجيكا، كولومبيا، كرواتيا، صربيا، الإكوادور، فلندا، سلوفاكيا، تايوان، إسبانيا، تايلاند، تونس، تركيا، أمريكا، الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى الدولة المضيفة مصر.