لمياء فهمي عبدالحميد تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية: «ماعنديش سرطان»

حرصت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها منذ أيام لعمليه جراحية.

ونشرت لمياء فهمي عبدالحميد مقطع فيديو قالت فيه إنها خضعت لعمليتين جراحتين ستعلن عنهما الفترة المقبلة بعد تحسن حالتها الصحية: «والله أنا عملت الفيديو ده عشان أشكر الناس وأطمنكم وأقول للناس اللي بتاجر بالمرض كفاية بقى حرام عليكم أنا ماعنديش سرطان ارحموني بقى أنتم ماعندكوش غيري ولا إيه مابتشوفش غير الترند ماتعرفوش إن ربنا موجود وشايفكم الله يسامحكم والله».

خضوع لمياء فهمي عبد الحميد لعملية جراحية

وطمأنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، جمهورها عن حالتها الصحية في تصريحات لـ«الوطن» منذ أيام قائلة: إنها خلال اليومين الماضيين شعرت بحالة من التعب الشديد بسبب آلام حادة في معدتها، الأمر الذي دفعها للانتقال إلى المستشفى وأجرت عملية المرارة.