تطورات الحالة الصحية للمذيعة لمياء فهمي عبدالحميد: تغادر المستشفى اليوم

كشفت المذيعة لمياء فهمي عبدالحميد، عن تطورات حالتها الصحية، بعد حجزها بأحد المستشفيات خلال اليومين الماضيين على إثر خضوعها لجراحة عاجلة في المرارة، وتأكيدها أن حالتها تشهد استقرارًا في ظل وجود متابعة من فريق الأطباء المعالج لها، فضلًا عن دعوات جمهورها ومحبيها لها بالشفاء.

الحالة الصحية للمذيعة لمياء فهمي عبدالحميد

وطمأنت لمياء فهمي عبدالحميد، جمهورها ومتابعيها بشأن تحسن حالتها الصحية، مشيرة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنها من المتوقع مغادرتها المستشفى اليوم بناء على كلام الطبيب معها، على أن تستكمل علاجها بالمنزل والحصول على فترة كافية من الراحة لحين تعافيها بشكل تام.

آلام في المعدة

وكانت لمياء فهمي عبدالحميد، قد انتقلت إلى المستشفى الأسبوع الماضي، بعد أن داهمتها آلام حادة في المعدة، الأمر الذي اضطر معه الأطباء إلى إجراء عملية لها بشكل طارئ.

طمأنة الجمهور

ومنذ عدة شهور كانت لمياء فهمي عبدالحميد، تم نقلها إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب رئوي حاد، وحاصرتها بعض الشائعات التي تتعلق بطبيعة مرضها وقتها، الأمر الذي جعلها تخرج في بث مباشر عبر حسابها بالسوشيال ميديا لطمئنة جمهورها.