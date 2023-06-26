مستشار الرئيس: نهدف لتغطية مصر بالكامل بالتأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّه يأمل أن تُغطى مصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسنوات القليلة المقبلة.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «مساحة مصر كبيرة وعدد السكان كبير، وبالتالي، فإن سيارات الفحص المبكر والفحص الشامل نحاول أن نرفع المعاناة من خلالها عن المواطنين من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين».

القضاء على قوائم الانتظار

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «عملنا على القضاء على قوائم الانتظار والقضاء على الفيروسات الكبدية والكشف على الأورام المبكرة حتى تكون النتيجة أفضل كثيرا، حتى يتم تغطية مصر بالتأمين الصحي الشامل، حيث نصل للمواطنين ونقدم لهم الكشف والتشخيص والعلاج والمتابعة حتى نرفع المعاناة عنهم».

وحدات الرعاية الصحية الأولية

وأكد: «من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، فإننا نقوم بعمل وحدات الرعاية الصحية الأولية، وهذه الحالة لها مواصفات معينة، كما أن تلك الوحدات تقدم حزمة من الخدمات الصحية وتشكل ما لا يقل عن 75% من الخدمات الطبية، واكتشفنا أن هناك احتياجا للرعاية السنوية، ويتم تحويلهم إلى مراكز الرعاية السنوية».