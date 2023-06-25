إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وخلاطة خرسانة بطريق «مصر_ إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 85 بنطاق دائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين سيارة وخلاطة خرسانة بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 6 أشخاص مصابين بجروح إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وخلاطة خرسانة بالطريق الصحراوي بالكيلو 85 بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

نقل مصابي الحادث إلى المستشفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 6 أشخاص بينهم 3 في حالة خطيرة، ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضرًا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.