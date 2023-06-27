5 نصائح مهمة لمنع هروب الأضحية.. ضعها في مكان جيد التهوية

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، والذي يبدأ فيه المسلمون بنحر الماشية فيه، وتعرض خلال السنوات الماضية عدد من المواطنين للخطر أثناء عملية النحر، بسبب هروب الأضحية، وبالتالي نقدم في السطور التالية عددا من النصائح المهمة يجب اتباعها خلال هذه المهمة.

وقال الدكتور ناجي عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك بعض الشروط التي يجب على المواطنيين اتباعها قبل ذبح الأضحية، موضحا أنه يتم استقبال الحيوان في مكان نظيف ومناسب يحميه من الظروف الجوية المختلفة، كما يجب أن تكون الأرضية مفروشة بالقش، وتقدم للحيوان كمية مناسبة من الماء والعلف، ويتم تركه في هدوء لأيام قليلة حتى يتأقلم على المكان.

وأضاف «عوض» كما يجب على المواطنيين أن يحتفظوا بعنوان أو رقم هاتف أقرب طبيب بيطري لعلاج أي مشكلة صحية عاجلة قد تطرأ على الأضحية، ويفضل أن يتولى الطبيب البيطري فحصها سريعاً بمجرد وصوله من باب الاحتياط، كما يجب سؤال التاجر أو المالك السابق للأضحية عن حالته الصحية والتحصينات والعلاجات المختلفة التي تناولها قبل شراءها.

وتستعرض «الوطن»، بعض النصائح المتعلقة بأسباب هروب الماشية أثناء النحر، وطرق الوقاية من هروب الذبيحة أثناء نحرها وحماية المتواجدين.

جزار يكشف أسباب هروب الأضحية

وقال محمد عبد النبي، جزار بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن عيد الأضحى في الوادي الجديد بالنسبة للجزارين موسم مهم للغاية، فيجب على الجزار أن يكون ملمًا بكافة الطرق الشرعية الإسلامية للذبح وآدابه وشروطه، وهناك 5 أسباب تؤدي لهروب العجول قبل النحر في عيد الأضحى 2023، والتي من أهمها شعور الضحية بالتوتر خلال الذبح وذلك بسبب قلة خبرة الجزار في طرق الذبح الشرعية.

5 نصائح لمنع هروب الضحية أثناء الذبح

وأضاف، عبد النبي جزار الوادي الجديد، إن هناك بعض النصائح التي يجب علي الجزار اتباعها خلال نحره للضحية وجاءت كالتالي:

1- يجب على الجزار تغطية أعين الذبيحة عند ذبحها أمام أضحية أخرى

2- عدم ارتداء الجزار ثياب بها دم، والتي من الممكن أن تدفع الماشية للهياج.

3- إحضار الضحية قبل يوم من الذبح حتى تواجه مشكلة التوتر وعدم استغراب المكان.

4- سن السكاكين الخاصة بالذبح جيداً حتى لا تتألم الأضحية.

5- أن تتواجد الضحية في أماكن خالية وجيدة التهوية، وبعيدة عن الأطفال.