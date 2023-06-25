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«الباز» عن زيارة رئيس وزراء الهند ومبادرة 100 يوم صحة: مصر لا تستسلم للأزمات

كتب:

محمد عزالدين
10:09 م | الأحد 25 يونيو 2023
الإعلامي محمد الباز

الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن اليوم زار ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، مصر، لأول مرة بعد تنصيبه في 2014، موضحًا أن تلك الزيارة رفعت مستوى العلاقات بين البلدين، وتم مناقشة عدد من الملفات، وكان هناك تطابق في مواقف البلدين.

حضور اجتماع مجموعة العشرين

وأضاف، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن رئيس وزراء الهند دعا الرئيس السيسي لزيارة الهند، وحضور اجتماع مجموعة العشرين، موضحًا أن مصر تثبت كل يوم أنها قادرة على الدخول في تحالفات ونسج علاقات مع دول كبيرة.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الهند، أطلقت مصر مبادرة 100 يوم صحة من أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية، منوها أن الناس كلها في الدولة تستطيع الاستفادة من تلك المبادرة.

وتابع: «التسجيل من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية ويمكن معرفتها من الخط الساخن 15335، مواعيد العمل من 9 صباحا وحتى 9 مساء، وكل محافظات الجمهورية ستكون فيها هذه المبادرة».

مصر لا تستسلم أبدا

ولفت إلى أن أداء الدولة المصرية يؤكد أننا دولة لا تستسلم للصعوبات، معلقا: «البلد ممكن تمر بظروف وأزمات وتواجه مشاكل لكن هي بلد لا تستسلم أبدا».

وأكد، أن الدولة المصرية تعمل على الاتجاهات كلها، ورغم كل تلك المحاولات، يقول البعض إن هناك خللاً في الأولويات.

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