شهدت محافظة الإسماعيلية، إعلان أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالإسماعيلية خلال أيام عيد الأضحى، موزعة على المراكز والمدن خلال فترة عيد الأضحى لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان أكبر قدر من نظافة الشوارع خاصة في الأماكن التي تنتشر بها خطوط وشبكات الصرف الصحي.

أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية فإن عدد المجازر في المحافظة 7 مجازر حكومية رئيسية تتمثل في المجزر الآلي بأبو خليفة وهو أكبر مجازر المحافظة يليه مجزر أبو صوير.

كما تنتشر المجازر في مركز ومدينة القصاصين ومجزر مركز ومدينة فايد ونقطة ذبيح قرية فنارة بمركز ومدينة فايد ومجزر التل الكبير بمركز ومدينة التل الكبير لذبح الأضاحي في عيد الأضحى.

وقال بيان ديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن جميع المجازر المنتشرة في محافظة الإسماعيلية خاضعة لإشراف مديرية الطب البيطري ويتواجد بها الأطباء البيطريون على مدار الـ 24 ساعة.

طوارئ بعد إعلان أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ في جميع المجازر خلال الفترة الحالية فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، رؤساء الوحدات المحلية لاستكمال النواقص في جميع المهمات والأدوات للمجازر وتوفير الإضاءة الكافية للعمل في فترات أول النهار وليلا.

كما شدد «بشارة» على رفع المخلفات بشكل دائم وتوفير المادة السرية الملونة، لختم الأضاحي بشكل واضح مشيرا إلى أنه سيتم فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين بدائرة المحافظة يوم العيد؛ لذبح الأضاحي وتوقيع الكشف الطبيّ عليها مع إعفائهم من الرسوم المحصلة بالمجازر.