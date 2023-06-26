مصرع مهندس في حادث تصادم بالبدرشين

لقي مهندس مصرعه في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطى اتجاه أكتوبر، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الأوسطي، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل جامبو قيادة سائق 35 سنة بسيارة ملاكي يقودها مهندس 50 سنة أثناء وقوف السيارة الثانية على يمين الطريق وعقب نزول قائدها من السيارة اصطدمت به السيارة النقل مما أودت بحياته في الحال، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.