بسبب حادث سير.. إغلاق مؤقت لطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، المواطنين مستخدمي طريق بورسعيد اتجاه الإسماعيلية، بأنه سيتم غلق مؤقت للطريق قرب قرية النصر.

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ، في بيان، إن الإغلاق المؤقت سيكون بالكيلو 15 نطاق قرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بسبب حادث مروري بالطريق.

تحويلة على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

وتابع البيان أنه سيتم عمل تحويلة مرورية من الكيلو 17 حتى الكيلو 12 بطريق الإسماعيلية بورسعيد وحتى يتم الانتهاء وفتح الطريق مرة أخرى وعودة السيولة المرورية على الطريق مرة أخرى.

مصرع شخصين في حادث على طريق الإسماعيلية بورسعيد

وكان قد لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين عصر أمس السبت على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي نقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم جراء تصادم سيارة أجرة بشجرة قرب منطقة كيلو 11 في اتجاه مدينة القنطرة غرب.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وفاة كلا من خالد فهمي عبد الباقي 43 سنة وفهمي محمود فهمي 6 سنوات جراء إصابتهما بنزيف داخلي في الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مديحة علي أبو الحارث 50 سنة مقيمة في السويس وأماني أحمد عبد الله 35 سنة مقيمة السويس وسلمى محمود فهمي، «عامان» وحنان محمود الطيب 9 سنوات مقيم السويس وحالة غير مستقرة مصاب باشتباه نزيف في البطن ووليد فهمي عبد الباقي 32 سنة مقيم في السويس ومصاب باشتباه مابعد الارتجاج.