عاجل.. أول تحرك من الزمالك ضد سيف فاروق جعفر بعد توقيعه لبيراميدز

أكد مصدر خاص داخل إدارة نادي الزمالك، أن سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، تحصل على العقود التي وقعها لتجديد تعاقده مع النادي بطريقة غير قانونية.

وقال مصدر خاص داخل إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «سيف جلس مع عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق، وبعد الجلسة قال له أريد عقد جلسة مع مجلس إدارة الزمالك، ويوم الأربعاء حضر معه وكيله حازم فتوح وأخبرته بأن يصعد ليوقع على عقود التجديد، وبالفعل وقع على 4 نسخ وبصم عليها وجاء هنا وصورناه بالفيديو لإعلان التجديد».

وأضاف ذات المصدر: «سيف فاروق جعفر حصل على العقود الخاصة به وأخطر الإداري أنه سيعرض تلك العقود على والدته من أجل إسعادها والإداري الذي سمح له بذلك تتم محاسبته الآن بمعرفتنا».

وتابع: «سيف فاروق جعفر ليس أفضل من طارق حامد وأبو جبل والاثنين لعبا بالمنتخب، فيما لم يلعب سيف أي مباراة بقميص المنتخب الوطني».

الزمالك: سيف جعفر أضاع تاريخ والده بالنادي

وأوضح ذات المصدر: «لو سيف جعفر يستحق 100 مليون سنعطيه، ولكن هو يحصل على مليون، فكيف تريد 12 مليونًا؟ إذا كم نمنح زيزو وفتوح وشلبي.. هذا النادي أُغلق أمامك مدى الحياة.. في النهاية أنت أضعت تاريخ فاروق جعفر داخل الزمالك بتلك التصرفات، وعليه أن يعلم أن أوسوريو لا يريده هو أو يوسف أسامة نبيه كذلك».

واختتم ذات المصدر: «لا نريد سيف فاروق جعفر في الزمالك، في النهاية هي صفحة وتم غلقها تماما وتقدمنا ببلاغ لنيابة الجيزة لإعادة العقود التي تحصل عليها اللاعب».