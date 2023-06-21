عاجل.. مفاجأة الأهلي يفاوض نجم الزمالك.. لاعب الأحمر السابق يكشف

كشف محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، مفاجأة مدوية بشأن سيف فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك، والذي يحاول الأبيض في الوقت الحالي تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال عبدالجليل، في تصريحات تليفزيونية: «أنا متابع سيف وهو في ناشئي الزمالك من وهو عنده 6 أو 7 سنين مع الزمالك وأنا كانت عينيا على أحمد عادل ميسي وعليه عرفت أحصل على أحمد عادل ولكن سيف معرفتش وهو من اللاعبين المهاريين واللي بيعمله في الدوري ده نصف مستواه والزمالك يحتاج له جدا معندوش اللي زيه هو نفسه يكمل في الزمالك ولكن عنده قلق بسبب الأوضاع».

وتابع: «الأهلي كلم سيف فاروق جعفر وحقه لأن عقده منتهي وحدث جلسة بالفعل بينهم وابتدوا يخلصوا ولكن مش عارف إيه حصل وقف الأمور والكلام ده من أسبوعين ثلاثة وكان الأمر شبه خلص ولكن الأمر توقف».