حوادث عالمية: تعليق وصول الطائرات لواشنطن.. ومقتل وإصابة 10 في حادث بالسويد

شهدت عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والسويد، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث كان من أهمها تعليق السلطات الأمريكية، وصول طائرات إلى المطارت في محيط العاصمة «واشنطن»، فيما لقت امرأة مصرعها وأصيب 9 آخرين بحادث في مدينة ملاهي سويدية.

علقت السلطات الأمريكية وصول الطائرات إلى المطارات في محيط واشنطن بسبب إصلاح نظام الاتصالات بمنشأة محطة بوتوماك للتحكم في مراقبة الرادار، وفقا لما أعلنته إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي.

وفي وقت لاحق، أعلن مطار ريجان بواشنطن، عودة الرحلات بعد استكمال إصلاح نظام الاتصالات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ولم يعرف على الفور السبب الدقيق لانقطاع التيار الذي أثر على لوحة طاقة الاتصالاتـ فيما نفى متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكي، تقارير إعلامية عن نشوب حريق في المنشأة.

استثناء الرحلات من نيويورك إلى واشنطن

وقالت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، إن المنشأة تحولت إلى نظام احتياطي، مضيفة في بيان: يستثنى من ذلك الرحلات من نيويورك إلى العاصمة، كما تستمر الرحلات التي تقلع من مطارات منطقة واشنطن، وفقا لما ذكرته شيكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في وقتت لاحق، استئناف الرحلات الجوية من الساحل الغربي والغرب الأوسط وفلوريدا ونيويورك إلى مطارات العاصمة «واشنطن».

ويوم الجمعة الماضي، شهد مطار سان أنطونيو الدولي بولاية تكساس الأمريكية، مصرع عامل بالمطار جراء التهام محرك طائرة ركاب قادمة من لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، تابعة لشركة «دلتا»، بعد وقت قصير من هبوطها على المدرج، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث خروج قطار أفعواني بمدينة ملاهي سويدية

وفي السويد، لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال، أمس الأحد، في حادث خروج عربة قطار أفعوانية «جيت لاين» كان على متنه 14 شخصا، عن سكتها بمدينة الملاهي في العاصمة «ستوكهولم».

وقالت وسائل إعلام سويدية، نقلا عن الشرطة، إن الضحية هي امرأة سويدية تبلغ من العمر 35 عامًا.

وأرسلت السلطات السويدية، في قنت سابق، مروحية إسعاف إلى مكان الحادث، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة «جرونا لوند» يان إريكسون، خلال مؤتمر صحفي، إن مدينة الملاهي ستغلق لمدة أسبوع على الأقل.