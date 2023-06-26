كوريا الشمالية: «واشنطن» وصلت إلى مرحلة لم يعد من الممكن التسامح معها

قالت كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة لم يعد من الممكن التسامح معها، محذرة في تقرير، من الحرب في شبه الجزيرة ستتوسع بسرعة إلى حرب عالمية وحرب نووية حرارية غير مسبوقة في العالم، مما سيتسبب في أكثر العواقب كارثية على السلام والأمن في المنطقة وبقية العالم.

بيونج يانج: عازمون على زيادة قدراتنا الدفاعية

واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدفع التوترات في شبه الجزيرة إلى شفا حرب نووية، مؤكدة عزم كوريا الشمالية على زيادة قدراتها الدفاعية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وشبه تقرير بحثي من معهد الدراسات الأمريكية بوزارة خارجية كوريا الشمالية، التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا بالليلة التي سبقت الحرب الكورية 1950-1953، وفقا لم ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت الخارجية الكورية الشمالية، إن «بيونج يانج» ستواصل تسريع جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية لحماية سيادتها ما لم تتخلى «واشنطن» عن سياستها العدائية التي عفا عليها الزمن وتهديدها العسكري المستمر.

«بيونج يانج» الولايات المتحدة تلجأ إلى الأعمال العدائية المقلقة

وانتقدت كوريا الشمالية، في تقرير، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسبب مواجهتهما العسكرية الوهمية المعادية للشيوعية وتهديداتهما الخطابية، مضيفة إن «واشنطن» تلجأ إلى الأعمال العدائية المقلقة المتمثلة في التعدي التعسفي على سيادة وأمن الشمال بشكل أكثر إصرارا هذا العام أكثر من أي وقت مضى.