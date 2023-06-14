رسالة من زعيم كوريا الشمالية إلى بوتين.. ماذا قال فيها؟ (فيديو)

في رسالة مباشرة، من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تعهد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين برعاية تعاون استراتيجي، حتى «تنتصر العدالة».

زعيم كوريا الشمالية يتعهد للرئيس الروسي بوضع يده في يده

وأبدى زعيم كوريا الشمالية في الرسالة التي اعتبرتها وسائل الإعلام الأجنبية، التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، «تعهد» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بوضع يده في يده» وتعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في بناء «دولة قوية»، حسب تعبيره.

كيم الذي أرسل هذه الرسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهنئة في العيد الوطني لروسيا، دافع عن قرار الرئيس الروسي بالأزمة في أوكرانيا مبديا «الدعم والتضامن الكاملين».

كيم جونج أون: العدالة ستنتصر بالتأكيد

من جهته قال زعيم كوريا الشمالية في رسالته: «العدالة ستنتصر بالتأكيد وسيواصل الشعب الروسي إضافة المجد إلى تاريخ الانتصار»، وذلك في دعم كامل لروسيا وتحد معهود لدول الغرب.

ودعا كيم جونج أون إلى «تعاون استراتيجي أوثق مع موسكو»، تماشيا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف الكبير المتمثل في بناء دولة قوية.

ولطالما سعت كوريا الشمالية إلى إقامة علاقات أوثق مع الكرملين، ودعمت موسكو في أزمتها مع أوكرانيا ومن وراءها من حلفاء الغرب منذ 24 فبراير 2022.