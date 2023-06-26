أسعار الذهب اليوم الإثنين في الأسواق المحلية.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023، بعد انخفاضها أمس، واستقر سعر جرام 21 عند 2240 جنيهًا، و2560 جنيهًا لعيار 24.

وجاء سعر الذهب اليوم 26-6-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2560 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2240 جنيهات، والذهب عيار 18 بسعر 1920جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و920 جنيها.

وتباينت أسعار الذهب أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وقد أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بدءا من شهر يوليو المقبل، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءً على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل، بناء على قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الصادر برقم 94 لسنة 2023.

أسعار الذهب العالمية تبدء في الارتفاع

سعر الذهب عالميًا وعلى الصعيد العالمي، عمقت أسعار الذهب من مكاسبها خلال بداية التعاملات خلال هذه اللحظات الأخيرة من تعاملات أمس الأحد خلال نهاية التداولات الأسبوعية.

وشهد الذهب ضغطا عالميًا كبيرًا بسبب هذه البيانات ليسجل انخفاضًا كبيرًا في السعر العالمي، وسجلت الأوقية سعر 1926 دولارًا.