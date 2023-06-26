استقرار سعر الذهب اليوم الاثنين في الصاغة مع بداية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين، في الصاغة، خلال بداية التعاملات استقرارًا، بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرف التجارية، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2245 جنيهًا، مثل ختام التعاملات أمس.

وعن سعر الذهب اليوم الاثنين في الصاغة، يمكن التعرف على أسعار أعيرة الذهب سواء الـ24 أو 18 أو 14 أو 12، والجنيه الذهب، والذهب عالميًا، في السطور التالية حسب بيانات بورصة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، خلال بداية التعاملات بـ2566 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذعب عيار 21 للشراء، بـ 2245 جنيهًا، وبدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 26-5-2023 في الصاغة، بـ1924 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 بـ1497 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ1283 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسعر الجنيه الذهب اليوم بـ17960 جنيها، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب عالميًا، بالنسبة للأونصة بـ1922 دولارًا أمريكيًا.