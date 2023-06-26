الناقد طارق الشناوي: أفلام العيد جذابة.. والإيرادات ستتخطى التوقعات

قال الناقد طارق الشناوي إنَّ موسم عيد الأضحى السينمائي أقوى من موسم عيد الفطر بالرغم من أن عدد الأفلام المطروح أقل من الناحية العددية، موضحًا: «المسألة ليست بالعدد فالموسم الماضي كان الأضعف، العدد ليس العنصر الحاسم، أفلام عيد الأضحى بها قدر كبير من الجاذبية».

وأضاف «الشناوي» في تصريحات لـ «الوطن»: «أتصور أن الإيرادات سوف تتخطى التوقعات، خاصة بالنسبة للأفلام التي لم تعرض بعد، وأعتبر عرض فيلم (بيت الروبي) قبل بداية الموسم بأسبوع قرار ذكي، المارثون قوي للغاية، وكل فيلم من الأفلام الثلاثة له قوى ضاربة، تامر حسني صاحب اسم جاذب في مصر وخارجها، والجمهور العيد يحب تلك النوعية من الأفلام التي تقدم قصة السوبر هيرو».

طارق الشناوي: أمير كرارة نجم جماهيري.. وأتوقع أن يحقق «مستر إكس» رد فعل مرتفع

وأضاف: «أما فيلم (البعبع) أرى أن الأكشن له جمهور كبير وأمير كرارة نجم جماهيري وآخر أفلامه حقق إيرادات مرتفعة، أتوقع أن يحقق فيلم (مستر إكس) رد فعل مرتفع، خاصة مع أغنية الفيلم التي يقدمها أحمد سعد، لذلك أجد الموسم الحالي هو العيد الأقوى من حيث قدرة الأفلام على الكسب».