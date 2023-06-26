ارتفاع نسبة الحجوزات السياحية في شرم الشيخ ودهب ورأس سدر قبل عيد الأضحى

تجذب محافظة جنوب سيناء السياح والمواطنين في المواسم والأعياد، مثل عيد الأضحى المبارك، حيث يسعى آلاف المصريين والعرب لقضاء الإجازة في المدن السياحية للاستمتاع بالطقس ونزول البحر هربا من درجات الحرارة المرتفعة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن المدن السياحية بجنوب سيناء تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة إشغالات الفنادق، حيث ازدادت الحجوزات السياحية لقضاء إجازة عيد الأضحى.

شرم الشيخ ودهب

وأكد المحافظ، أن مدينتي شرم الشيخ ودهب أعلى مدن المحافظة في الحجوزات ونسبة الإشغالات السياحية بنسبة 85% حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل لـ100% مع أول أيام العيد.

وأضاف «فودة»، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدن السياحية، للتأكد من جاهزيتها لاستضافة السياح طوال إجازة العيد، مع تكليف إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالمرور علي المحال التجارية والمجمعات للتأكد من توافر السلع الغذائية، ووجود وقود بمحطات تموين السيارات، دون المساس بالاحتياطي الاستراتيجي للوقود.

ارتفاع نسبة الإشغالت في رأس سدر

وقال المحافظ، إن مدينة رأس سدر امتلأت بالسياح المصريين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وشهد السوق التجاري بالمدينة والشواطئ إقبالا كبيرا من لشراء الاحتياجات المختلفة.

وتابع، بأن نسبة الإشغالات السياحية في رأس سدر تصل إلى 90% طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن التنبيه على رئيس المدينة بالمرور على القرى والفنادق السياحية، لمتابعة عمليات وصول وتسكين الزوار وتذليل أي عقبة أمامهم.