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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-6-2023 في البنوك المصرية

كتب:

منة العشماوي
09:54 ص | الإثنين 26 يونيو 2023
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

حقق سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-6-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا خلال بداية التعاملات، ويأتي سعر الشراء بين 7.95 جنيه و8.24 جنيه، ويتراوح سعر البيع بين 8.23 جنيه و8.26 جنيه، بحسب أسعار العملات في البنوك المصرية على المواقف الرسمية، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-6-2023 في البنوك المصرية، مع بداية التعاملات، كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، الشراء 8.22 جنيه  و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري بـ8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه، وهو نفس السعر في بنك مصر. 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسعر الريال السعودي في بنك البركة، الشراء 8.03 جنيه، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء  و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، للشراء 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه

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بقلم منة العشماوي