تفاصيل أسعار العائد على حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي

يوفر البنك الأهلي المصري أنواعاً مختلفة من حسابات التوفير، من بينها حساب توفيرالمستقبل، بعائد متنوع حسب قيمة المبلغ والمدة، وبدون حد أدنى لفتح الحساب، ونرصد في السطور التالية أسعار العائد.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من البنك الأهلي المصري على حساب توفير المستقبل، يكون الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه، والحد الأقصى لرصيد الحساب 500 ألف جنيه.

وبالنسبة للحد الأقصى لحركات الخصم اليومي، سواء سحب نقدي، حوالات صادرة، خصم حسابي، وغيرها، 30 ألف جنيه، والحد الأقصى لحركات الخصم الشهري 100 ألف جنيه.

سعر العائد على حساب توفير المستقبل

وسعر العائد على حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي، بالنسبة من مبلغ 3001 جنيه إلى 100 ألف جنيه، 5.75% شهريًا، أو 5.80% ربع سنوي، أو 5.85% نصف سنوي، أو 5.95% سنويًا.

ويحصل صاحب المبلغ من 100001 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، على 6.00% شهريًا، و6.10% ربع سنوي، و6.15% نصف سنوي، و6.25% سنويًا.

حساب توفير المستقبل

ويقدم البنك الأهلي على حساب توفيرالمستقبل تأمين مجاني على الحياة للعميل من سن 16 وحتى 60 عامًا، وتكون مصاريف فتح الحساب مجانية، وكذلك المصاريف الإدارية.