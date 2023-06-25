تفاصيل شهادات الادخار الدولارية 2023 في 4 بنوك مصرية.. اعرف الأفضل لك

توفر عدد من البنوك المصرية أنواعا مختلفة من شهادات الادخار الدولارية 2023، وبأسعار عوائد تنافسية، ودوريات صرف ومدد متنوعة، تناسب مختلف العملاء، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب ما أعلنته البنوك على المواقع الرسمية، ووفقا لجدول أسعار العائد لكل بنك.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو، على شهادات الادخار الدولارية 2023، نقدم 3 شهادات في بنوك مختلفة.

شهادة الثبات الدولارية في بنك مصر

يتيح بنك مصر شهادة الثبات بالدولار الأمريكي، إذ أنها تصدر للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية مدة الشهادة 3 سنوات / 5 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

ومن مميزات شهادة الثبات بالدولار الأمريكي أنها بمعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة، ودورية صرف العائد كل (شهر، و3 أشهر، و6 أشهر، وسنة) للشهادات بالدولار الأمريكي، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة مدة 3 سنوات و12 شهرًا للشهادة مدة 5 سنوات.

ويكون العائد على مدة الـ 3 سنوات، 5.25% شهريًا و5.20% ربع سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، و5.30% سنويًا، وبالنسبة لمدة الـ5 سنوات، 5% شهريًا و5.05% ربع سنويًا، و5.20 نصف سنويًا، و5.15% سنويًا.

الشهادة الذهبية من التعمير والإسكان

ويقدم بنك التعمير والإسكان الشهادة الذهبية الدولارية، وهي للأفراد الطبيعين ومدة الشهاد 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفات الألف دولار.

وبالنسبة لأسعار العائد للئهادة الذهبية الدولارية 5% شهريًا، و5.25% ربع سنويًا.

الشهادة الدولارية في بنك البركة

يقدم بنك البركة شهادة ذات أجل مدة 3 سنوات، ويصرف العائد شهريًا، والحد الأدنى للشراء 100 دولار ومضاعفاتها، والعائد 5.25% سنويًا.

الشهادة الدولارية في البنك التجاري الدولي

يوفر البنك التجاري الدولي شهادة أجل 3 سنوات و5 سنوات و 7 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف دولار، ويصرف العائد شهريًا، وسعر العائد بالترتيب، 5.25%، و5%، و4%.

وجدير بالذكر أن لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري، قررت يوم الخميس الماضي الموافق 22 يونيو 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.