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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-6-2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-6-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
10:08 ص | الأحد 25 يونيو 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-6-2023 في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا داخل البنوك المصرية، حيث سجل سعر الريال الأعلى شراء 8.24 جنيه، فيما يبلغ الأقل بيعا 8.25 جنيها. 

سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يسجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه بالنسبة للشراء أما البيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر فسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه. 

سعر الريال السعودى فى بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر شراء الريال السعودي داخل بنك فيصل الإسلامي 8.20 جنيه والبيع 8.25 جنيه. 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.19 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع اليوم 8.25 جنيه. 

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