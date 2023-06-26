تطوير مستشفى الصدر بالمنصورة بتكلفة 60 مليون جنيه

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مستشفى الصدر بالمنصورة، والتي تضم قسم الاستقبال.

60 مليون جنيه تكلفة التطوير

وقال وكيل وزارة الصحة، في ببيان، إن مستشفي الصدر بالمنصوره كان لها دوراً بارزاً أثناء أزمة كورونا حيث كانت حائط السد الأول بالدقهلية في استقبال المرضى، موضحا أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير الجارية بالمستشفى بلغت 60 مليون جنيه، مقسمة إلى 30 مليون جنيه لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المباني من الداخل والخارج، و30 مليونا للأثاث الطبي والتجهيزات.

تكثيف أعمال التطوير بالمستشفى

ووجه وكيل وزارة الصحة، بتكثيف أعمال التطوير الجارية في مستشفى الصدر بالمنصورة والانتهاء منها وفقاً للبرنامج الزمني المقرر نهاية 2023 لتقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفي علي أكمل وجه، مشيدا بدور وزارة الصحة علي دعمها الكامل والمتواصل للمستشفيات الصحية بالدقهلية من خلال أعمال التطوير وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.