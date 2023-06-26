  رئيس جامعة حلوان يفتتح دار الضيافة بعد انتهاء أعمال التطوير والصيانة

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، استعداد دار الضيافة لاستقبال ضيوف الجامعة خلال أسبوع شباب الجامعات والذي تستضيفه الجامعة في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح أعمال تطوير وصيانة دار الضيافة بالحرم الجامعي، في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها حيث يستضيف الدار المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة التي تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان و الجامعات و الهيئات المختلفة، الموسم الثقافي، الندوات الشهرية للجامعة و المراكز العلمية بها، ويتم كذلك تنظيم حفلات التكريم للشخصيات العامة بالجامعة وحفلات التخرج، الاحتفالات بالمناسبات المختلفة و الحفلات العائلية، استضافة المعارض بأنواعها المختلفة، ويعمل الدار على تقديم الخدمة الفندقية من إقامة و تغذية للأساتذة الزائرين مصرين أو أجانب.

قنديل: دار الضيافة مستعدة لاستقبال ضيوف الجامعة

وقال رئيس الجامعة إنه يجب إعادة تطوير الأصول والممتلكات الخاصة بالجامعة والتي تم إنشائها لأهداف عظيمة لكي تقوم بمهامها، وتستكمل عملها وتحقق الهدف بما يحقق عائد لنا ولأبنائنا من طلاب الجامعة ولكي يكون مردود تطوير هذه المنشآت استكمالا للدور العلمي والعملي، بما يسهم أيضا في توفير فرص تسهم في ثقل خبرات أبنائنا من الطلاب.

رئيس جامعة حلوان: استضافة المؤتمرات والباحثين والاحتفالات والمعارض

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة إعادة تشغيل كافة المنشآت والمحافظة على ثروات الجامعة وأن نؤمن بقدراتنا وإمكانياتنا، فالمستهدف هو التشغيل وإعادة استغلال الإمكانات المتاحة، بما يتناسب مع الطابع العلمي والتعليمي للجامعة، وبما يوفر أماكن مناسبة لتقديم خدمة مميزة للباحثين وطلاب الجامعة، وتلبية احتياجاتهم، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتنا المتاحة، منوهًا إلى ضرورة متابعة العمل والحرص على الصيانة الدائمة اللازمة للمنشآت المختلفة لضمان استمرارها وتحسين مستوى الخدمة التي تقدمها وتلبية الاحتياجات والمتطلبات للوفاء بالمهام اللازمة.

وأعرب الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادته بهذا العمل الذي تم بتضافر جهود العاملين وعزيمة كبرى من أجل التطوير والتحديث المستمر، داعيًا إلى ضرورة استمرار العمل من أجل حسن استغلال الموارد المتاحة لخدمة الجامعة.

وقدم الدكتور سامح جمال المشرف العام على دار ضيافة جامعة حلوان عرضًا يوضح محتوي دار الضيافة التي تضم قاعة الدكتور حسن حسني بسعة (384) كرسي للمؤتمرات والمناسبات، صالونات واستقبال وVIP، صالة لتقديم الوجبات بسعة (200) فرد، (8) غرف اقتصادية بها 42 سريرا، (12) غرفة VIP بها 26 سريرا، صالة طعام تستقبل 100 فرد، غرفة للترجمة الفورية، بوفية ومغسلة ومطبخ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، كما عرض حالة دار الضيافة قبل التطوير، وحالة دار الضيافة بعد التطوير حالياً، الرؤية المستقبلية للتطوير.

وقال الدكتور أشرف ميمي مدير مركز الصيانة بالجامعة، إنه تم صيانة دار الضيافة وتطويرها ورفع كفاءة الدور الثاني والثالث وقاعة الدكتور حسن حسني بعد توقف 3 سنوات فاتحًا أبوابه لضيوف الجامعة، وذلك عقب تضافر جهود عظيمة، أسفرت عن نتائج مثمرة بالاكتفاء الذاتي، مؤكدًا على أن المركز لديه خطة متكاملة لصيانة وتطوير عدد كبير من المنشآت داخل الجامعة.

وعقب ذلك أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والحضور بجولة تفقدية داخل الدار بتفقد كافة أعمال التطوير والتحديث وغرف الإقامة والمطابخ والصالات وقاعات المؤتمرات وأماكن استقبال الـ ViP.