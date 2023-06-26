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فيلم «يوم 13» لـ أحمد داود يحقق 45 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس

كتب:

ضحى محمد
10:18 ص | الإثنين 26 يونيو 2023
يوم 13

يوم 13

احتل فيلم «يوم 13» المرتبة الثالثة، بين الأفلام المنافسة الأخرى، والمعروض في السينمات، وهو أول فيلم رعب مصري 3d، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

إيرادات فيلم يوم 13

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم يوم 13 حقق ما يقرب من 45 ألف جنيه أمس، وتدور أحداث فيلم يوم 13 الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

إجمالي إيرادات فيلم يوم 13

حقق فيلم يوم 13 إجمالي إيرادات كبيرة، وصلت إلى 31 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستمر عرض الفيلم ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن ينافس فيلم يوم 13 حاليًا في دور العرض ويستمر عرضه في عيد الأضحى .

أبطال فيلم يوم 13بطولة أحمد داود

الفيلم يحمل طابع مختلف عن المعتاد، وتعتمد أحداثه على التشويق والرعب، وظهر في الفيلم عدد كبير من الأبطال منهم شريف منير، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، ونسرين أمين، وأروى جودة، وعدد آخر من نجوم الفن.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.