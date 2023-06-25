51 ألفا و426 جنيها إيرادات فيلم «يوم 13» بالسينما أمس

حقق فيلم «يوم 13»، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، إيرادات تقدر بـ51 ألفا و426 جنيها، ويحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، التي يتصدرها فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، الذي حقق إيرادات أمس تقدر بـ3 ملايين و145 ألفا و722 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

31 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «يوم 13»

وجاء إجمالي إيرادات فيلم «يوم 13» على مدار الـ9 أسابيع الماضية، منذ انطلاق عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023، نحو 31 مليون جنيه، ويعد أول فيلم رعب بتقنية الـ 3D في مصر والشرق الأوسط.

أبطال فيلم «يوم 13»

فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داوود، دينا الشربيني، جومانا مراد، شريف منير، نسرين أمين، مجدي كامل، محمد ثروت، فيدرا، محمد الصاوي، أحمد زاهر، أروى جودة وجيهان خليل، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

قصة فيلم «يوم 13»

تدور أحداث فيلم «يوم 13» في إطار من التشويق والإثارة والرعب، داخل قصر مسكون بالأرواح وتحدث بداخله أمورًا غير مألوفة، ويعود الشاب عزالدين الوريث الوحيد للقصر من الخارج لبيعه، ويعيش في القصر ليتفاجأ بأن حياته تبدلت للأسوأ.