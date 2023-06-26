جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الدور الثاني، حيث يُعقد الامتحان إلكترونيا في مقرر الفصلين الدراسين «الأول والثاني» وفق المواصفات الفنية للامتحان، على أن تشمل أسئلة الامتحان على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الدور الثاني 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّ الامتحانات تبدأ يوم 15 يوليو وتستمر حتي يوم 25 من نفس الشهر وفقا للجدول التالي:

- يوم السبت 15 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة والنصف ظهرا ولمدة ساعتين ونصف الساعة، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة، ولمدة ساعتين.

- يوم الاثنين 17 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا ولمدة ثلاث ساعات.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا لمدة ساعتان، وامتحان الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا لمدة ساعتين.

- يوم السبت 22 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ولمدة ثلاث ساعات.

- يوم الاثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا لمدة لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة ولمدة ساعتين.