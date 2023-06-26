ارتفاع أسعار الذهب العالمية مدعومة بانخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، رغم احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددا خلال الفترة المقبلة خاصة مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، عن أنّه من المتوقع رفع الفائدة هذا العام لكبح جماح التضخم، والتي أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1926.29 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1936.10 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وتراجع الذهب 1.8% في الأسبوع الماضي بعد تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية للعديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي.

سعر الذهب في الصاغة

وفي السوق المحلي، استقر سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم وسجل عيار 24 مبلغ 2560 جنيها للجرام وهو النوع الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2240 جنيها، والذهب عيار 18 بسعر 1920 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و920 جنيها، وهي أسعار دون إضافة للمصنعية.

وتباينت أسعار الذهب أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.