«مياه سوهاج» تعلن أرقام مسؤولي شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة العيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، فتح باب 11 مركزا لشحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة، خلال إجازة عيد الأضحى، اعتبارا من غد الثلاثاء حتى الاثنين المقبل، لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التي قد تحدث بهذه العدادات.

العمل فترة مسائية خلال أيام العيد

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان، إن الشركة نشرت أسماء وأرقام الهواتف المحمولة لمسؤولي مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن تلك المراكز تعمل في هذه الفترة من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً، بجميع المراكز حيث كان ينتهي العمل رسميا بالثالثة عصرا.

طرق شحن العدادات مسبقة الدفع

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكتروني «فوري» في أي وقت، ومن أي مكان، لتسهيل الحصول على الخدمة، ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة، لافتا إلى وجود 3461 ماكينة دفع إلكتروني بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

طرق التواصل مع الشركة

وأوضح حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن «125» من أي تليفون أرضي، أو محمول، وكذلك الرقم 01207125125 من خلال خدمة «واتس آب»، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125»، أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg، لبحثها وحلها على الفور.