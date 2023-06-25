«مياه سوهاج»: تطهير جميع شبكات الصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة، لتأمين وصول مياه الشرب والتصدي لطفح وانسداد شبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى، حيث جهزت الشركة فرق الصيانة والتدخل السريع للتعامل مع الأعطال بالشبكات والمحطات، وسيارات الكسح والفاكيوم ومضخات نزح المياه والنافوري والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة للتعامل مع أي تراكم للمياه، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب.

فرق مناوبة لحل مشكلات المياه

وأضاف صلاح الدين عبد الغفار، أنه يستمر عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا، وأنه جرى تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالي والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحي بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

تطهير شبكات الصرف الصحي

وأكد المهندس محمد السيد محمد رئيس قطاع الصرف الصحي، أن الشركة قامت بتطهير شبكات الصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة باستخدام وسائل التطهير الميكانيكي واليدوي لجميع شبكات الصرف الصحي، باستخدام المعدات المختلفة للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضي وضمان وصول مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات رفع الصرف الصحي وإزالة جميع الرواسب بالشبكات وللحد وتقليل طفح الصرف الصحي.

استقبال الشكاوى على الخط الساخن 125

وأوضح حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون محمول أو أرضى أو عن طريق الاتصال على رقم 01207125125 أو من خلال خدمة الواتس أب أو عبر تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 أو يمكن إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.