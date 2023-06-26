«الأرصاد»: طقس مستقر في أغلب المحافظات اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات، ولكن هناك ارتفاع طفيف في قيم الحرارة نهارا مقارنة بالأسبوع الماضي.

متوسط قيم الحرارةعلى القاهرة الكبرى سيكون ما بين 34 إلى 35 درجة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ متوسط قيم الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سيكون بين 34 إلى 35 درجة مئوية نهارا، وتعتبر المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، ولكن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة.

وجود نسب الرطوبة في الجو يزيد من إحساسنا بارتفاع الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ وجود نسب الرطوبة في الجو يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ونشعر بأنّ قيم الحرارة أعلى من القيم المعلنة بنحو 3 درجات أو 2 درجة، ولذلك، فإن طقس النهار يكون حارا على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد الحرارة في المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد، في ظل زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.