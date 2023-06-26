تفاصيل طقس اليوم.. استقرار درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة مستقرة في معدلاتها الطبيعية ولن تشهد ارتفاعات اليوم، لافتة إلى أن حالة الطقس تشهد اعتدال الحرارة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، مع استمرار أجواء حارة رطبة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت أن درجات الحرارة اليوم الاثنين على الأنحاء كافة، إذ تسجل العظمى بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 والصغرى 22، السواحل الشمالية 30 والصغرى 21، جنوب سيناء 39 والصغرى 28، شمال الصعيد 37 والصغرى 23، ومحافظات جنوب الصعيد41 والصغرى 28 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

ونوهت الأرصاد بارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس شبورة صباحية تستمر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 34- 23

- العاصمة الإدارية 35 - 22

- أكتوبر 34- 22

- بنها 34- 23

- دمنهور 33- 22

- وادي النطرون 34- 21

- كفر الشيخ 33- 22

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 32 - 22

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 35- 22

- السويس 35- 21

- العريش 32 - 21

- رفح 31 - 22

- رأس سدر 38- 21

- نخل 35- 18

- كاترين 32 - 16

- الطور 34 - 25

- طابا 35 - 23

- شرم الشيخ 39 - 28

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 29 - 22

- السلوم 30- 21

- سيوة 37- 21

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 37- 26

- مرسى علم 38- 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 33- 28

- الفيوم 35- 23

- بني سويف 35- 23

- المنيا 37- 24

- أسيوط 38 - 24

- سوهاج 39 - 24

- قنا 41 - 26

- الأقصر 41- 26

- أسوان 42- 29

- الوادي الجديد 42- 24

- أبو سمبل 41 - 26.