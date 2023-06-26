درجات الحرارة خلال عيد الأضحى.. و«الأرصاد»: العظمى في القاهرة تصل لـ35

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك الذي سيبدأ الأربعاء المقبل، حيث تستمر إجازة العيد نحو 7 أيام متواصلة، ما يتيح الفرص للعديد من الأسر المصرية للانطلاق نحو الحدائق والمدن الساحلية لقضاء إجازة العيد.

حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ طقس العيد سيكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة خلال إجازة عيد الأضحى

وتتباين درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحي بين محافظة وأخرى، حيث تتراوح بين 30 حتى 35 على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، وبين 39 و42 على محافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة الأربعاء أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الخميس ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة ثالث أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

درجات الحرارة السبت رابع أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

درجات الحرارة الاحد خامس أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

درجات الحرارة الاثنين سادس أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.